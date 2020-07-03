الإفتاء: مصر متغلغلة فى ضمير جيشها.. والتاريخ سيذكر شجاعة الرئيس السيسى

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن القوات المسلحة المصرية، هي جيش مصرى الأصيل معقبا: "جنوده أبناء الشعب".





وتابع علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، قائلا: إن مصر متغلغلة فى دم وكيان وضمير الجيش المصرى.





وأكد شوقي علام، ضرورة تقديم التحية للجيش المصري لـ وقفته الشجاعة فى صف الشعب المصرى والطن لحماية الإرادة الشعبية فى 30 يونيو.





وأكد مفتى الديار المصرية، أن مصر على الحق وسيذكر التاريخ شجاعة الرئيس السيسى وعمله لصالح الوطن بإخلاص شديد.





وأضاف مفتى الديار المصرية، أن المؤسسة الدينية فى مصر كانت ولا زالت فى حرب شرسة ضد جماعة الإخوان.





وأشار الدكتور شوقى علام، إلى أنه لا حدود ولا عبرة للوطن عند جماعة الإخوان.