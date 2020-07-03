فنان خاصمته الشهرة.. محمود جمعة يرحل في صمت.. غياب نجوم الفن عن الجنازة.. والسوشيال ميديا يتحول لدفتر عزاء

غياب نجوم الفن والمشاهير عن جنازة محمود جمعة

صلاح عبدالله: محمود جمعة جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره









حالة كبيرة من الجدل أثيرت اليوم بعد رحيل الفنان القدير محمود جمعة ، الذي دخل باب الشهرة بعدما خرج من باب الحياة، فلم ينل حظة الكافي والموازي لموهبته، وحجم عطائه للفن، فهو فنانًا وشاعرًا، ولم يتعرف عليه جوجل إلا بعد وفاته، برغم أن كثيرًا مما لا يستحقون، ينالون شهرة أكثر وأوسع.









المشهد الأخير





كان المشهد الأخير للفنان محمود جمعة ، إلى مدافن عائلته في مقابر الشموت بـ مركز بنها، محافظة القليوبية، فخرج الفنان الراحل وحيدًا من دنياه، كما عاشها وحيدًا وبعيدًا عن الشللية، فلم يحضر جنازته سوى أهالي قريته، وغاب نجوم الفن والمشاهير زملاؤه عن الجنازة، تخوفًا من تفشي عدوى فيروس كورونا.









وخرج جثمان الراحل من مستشفى بنها الجامعى الذى كان يتلقى العلاج داخلها ولقى ربه اثر اصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتم أداء صلاة الجنازة عليه بالمقابر وبعدها قام أفراد أسرته بـ توديعه الوداع الأخير وتقبلوا العزاء على المقابر نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب إجراءات فيروس كورونا.









وشهدت الجنازة بكاء وانهيار أولاده وعدد من افراد اسرته حزنا على رحيله مؤكدين ان شهد له الجميع بالأخلاق وأنه أحد مؤسسي الفرقة القومية للمسرح وله رصيدا جماهيريا ومحبين ممن تأثروا بفنه وأدواره العديدة.









دفتر عزاء





تحول السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء من خلال تغريدات ومنشورات الفنانين التي نعى من خلالها زميلهم الفنان الراحل محمود جمعة، فحرص البعض على وداع الزميل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، تعويضًا عن غيابهم في الجنازة.









الفنان نبيل الحلفاوي





نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، من خلال تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر.









ونشر نبيل الحلفاوي، صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «رحم الله الفنان الممثل والشاعر محمود جمعة.. لم ألتق به إلا مؤخرا وكان نعم الزميل الودود المحترم المتمكن من أدواته والملتزم رغم مشقة العمل وظروفه الصحية .. خالص العزاء لأسرته ومحبيه.. ألهمهم الله الصبر على فراقه وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون»، وانهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.









الفنان صلاح عبدالله





نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.





ونشر صلاح عبدالله صورة الراحل محمود جمعة، وعلق قائلًا: «لما كتبت إسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لا يعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما إبتدا جوجل والناس يعرفوه مااااات .. أسألكم الفاتحة والدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير #محمود_جمعة»، وأنهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.





الفنانة سيمون





نشرت الفنانة سيمون، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعت من خلالها الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 3 يوليو.









ونشرت سيمون، في تغريدة لها عبر تويتر، صورة الراحل محمود جمعة، وعلقت قائلة: «ياربي ....الله يرحمه»، وانهالت عليها الردود بالدعاء للفنان الراحل.





الفنان أحمد السقا





نعى النجم احمد السقا، الفنان والشاعر محمود جمعة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.









ونشر أحمد السقا، صورا للفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "‏الله يرحمك ياعم الاخلاق والادب ‎#محمود_جمعة".





الفنان عمرو سعد





ونشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنان الراحل محمود جمعة ينعاه بعد وفاته.









وكتب عمرو سعد على الصورة " كنت باحضر لمسلسل من اخراج الاستاذ ابراهيم فخر اللي عرفني بالأستاذ محمود جمعة وعمل دور صغير في المسلسل لأول مرة في عمر الستين وجهة المصري الشقيان المنحوت كان لافت ليا وطيبته وموهبته ومن ساعتها انشغلت بيه وتقريبا لم يفارق أعمالي".









وأضاف " اتشرفت بيك يا عم محمود وكنت ممثل جميل تحتاجه الدراما قوي وانسان طيب ورائع ونموذج للاب اللي كان بيجتهد علشان أولاده في صمت الله يرحمك ويكرمك وينور آخرتك يا راجل يا طيب ".









المخرج هاني خليفة





وقال المخرج هاني خليفة: عبر صفحته على موقع فيس بوك: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يرحمك و يحسن اليك يا استاذ محمود، ممثل كبير و موهبة لم تقدر كما ينبغي.