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رياضة

وصول الدفعة الرابعة من محترفي الدوري السعودي لأراضي المملكة

السبت 04/يوليه/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن اتحاد الكرة السعودي، الجمعة، عن وصول الدفعة الرابعة من محترفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لأراضي المملكة، استعدادًا لعودة الدوري.

وأشار الاتحاد السعودية، إلى أن الدفعة الرابعة من المحترفين ضمت 228 لاعبًا وإداريًا وصلوا ظهر اليوم لأراضي المملكة قادمين على متن طائرة من مدينة ساوباولو البرازيلية.

وأثنى إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي على جهود الهيئات الحكومية في المملكة وبالأخص وزارة الرياضة لعودة المحترفين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 4 طائرات خاصة من مصر وتونس والبرازيل وفرنسا لإعادة المحترفين.

يذكر أن الدوري السعودي لكرة القدم ستستأنف أنشطته مرة أخرى في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
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