إنهاء النزاعات الضريبية.. النواب يعددون مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. وينصحون الممولين بالإسراع في السداد.. ونائب: يعالج تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

نواب:

القانون يتضمن التجاوز عن فوائد الدين مقابل سداد أصل الدين ويحقق صالح الممول وخزانة الدولة

لأول مرة ينهى المشكلات مع البنوك والتأمينات وينهي المشكلات بسبب ضرائب القيمة المُضافة

يساهم في تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة

يخفف من الأعباء المشار اليها على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها

يساهم بتشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى









أكد نواب أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحين أنه يعمل على إنهاء المنازعات الضريبية.









التجاوز عن فوائد الدين

في البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا التشريع من القوانين المهمة التى تساهم في التجاوز عن فوائد الدين مقابل سداد أصل الدين.









وأضافت النائبة ميرفت الكسان مطر، في تصريحات خاصة، أن تطبيق القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية سيختلف عن تطبيقه بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وتابعت: "قبل التصديق على القانون سيتم سداد أصل الدين وإسقاط من الفوائد بنسبة ١٠٠٪‏".









أما بعد التصديق على القانون، فنظم القانون سداد ٩٠٪‏ أو ٧٠٪‏ أو ٥٠٪‏ من أصل الفوائد وفقا لما نص عليه القانون.









إنهاء النزاعات الضريبية

وأشارت النائبة ميرفت أليكسان إلى أن هذا القانون يساهم في إنهاء النزاع مع مصلحة الضرائب للتخلص من الكثير من النزعات الضريبية والمتأخرات، موضحة أن الحكومة تسعى للتقليل من النزاعات وفترات النزاع بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف، ويوفر دخلا للخزانة العامة للدولة وتحفيز الممولين على تسديد الضرائب.









وقالت النائبة: "أناشد كل الممولين أن يستغلوا الفرصة ويسددوا ما عليهم من متأخرات ليحصلوا على التجاوز بنسبة ١٠٠ من فوائد التأخير أو الضريبة الإضافية"، مشيرة إلى أن القانون ينطبق على كل أنواع الضرائب سواء العقارية أو الدخل أو القيمة المُضافة أو الدمغة.









دعم الإنتاج

من جانبه، قال النائب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التشريع يحل مشاكل بين الجهات الإيرادية والمواطنين.









وأضاف الدكتور ياسر عمر : "هذا القانون يحل مشاكل جميع الجهات بتكليف من رئيس الجمهورية الذي يسعى لحل أي مشكلات بما يدعم الإنتاج".





وأوضح وكيل الخطة و الموازنة أن القانون يساهم في حل المشاكل بين أي جهة والبنوك أيضا، وتابع: "نحن أمام قانون من أقوى القوانين الذي لم يحصل على التغطية الإعلامية التي يستحقها".











وأكد أن هذا من أهم القوانين التي تحل مشاكل الشركات والبنوك والتأمينات وضرائب القيمة المُضافة، وهذه أول مرة تحدث.









معالجة تداعيات كورونا

وأكدت لجنة الخطة الموازنة في تقريرها أن مشروع القانون المقدّم من الحكومة اإحدى الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة مورد مالي يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.









ويعد التشريع الضريبى إحدى أهم أدوات السياسة المالية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، فى ظل توجه الدولة إلى الأخذ بسياسة الاقتصاد الحر، حرصًا على مواكبة النظام العالمى، لذلك فإن هذا التشريع يجب أن يأتى معبرًا عن هذه التغيرات، وعن فلسفة الحكم والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع، هذا وقد صدر القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل على تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات الضريبية مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية ثم عدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018() والمجدد العمل به بالقانون رقم 16 لسنة 2020.









وترجع فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى جميع المجالات، إيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.









ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير، أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.











الملامح الأساسية لمشروع القانون:





جاء مشروع القانون متضمنًا ثلاث مواد بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالى:





تتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الستين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الستين يوما التالية لذلك تخفض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.









كما تضمنت المادة النص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.









هذا، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للضريبة على ضريبة القيمة المضافة وتلك الضريبة كانت غير موجودة فى القانون رقم 174 لسنة 2018، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها المنشآت والمكلفين بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وعدم قدرة المكلفين على أداء الضريبة على القيمة المضافة واستبقائها لسداد مستحقات العاملين لديها حتى لا يضار العاملون فى هذه المنشآت بسبب نقص السيولة، ومن ثم رأى المشرع أن يستفيد المكلفون الذين قاموا بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة قبل تاريخ العمل من هذا القانون بالإعفاء الكامل من الضريبة الإضافية المستحقة عليهم.









وتقضى المادة الثانية بسريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.









أما المادة الثالثة، فتقضى بمد المدة المحددة لطلب انهاء المنازعات الضريبية طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين، والمكلفين، بحيث يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون حتى 31/12/2020، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكن الممولين والمكلفين من تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتى من المقرر أن تنتهى فى 30/6/2020 وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.









وقد تضمنت المادة الرابعة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.











ثالثًا: التعديلات التى أجرتها اللجنة:





رأت اللجنة إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه.







