بتمارين رياضية قاسية.. أحمد زاهر يستعد لتكملة تصوير فيلمه "زنزانة ٧"

شارك الفنان أحمد زاهر ، جمهوره فيديو جديدة له عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " .





وظه ر زاهر وهو يؤدي التمارين الرياضية القاسية و يستعرض عضلاتة وكتب معلقا علي الفيديو :تدريبات لتكملة تصوير فيلم زنزانة ٧

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وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.