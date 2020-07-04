كوريا الجنوبية تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس داخل البلاد.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، سجل 36 حالة عدوى داخلية، فيما تم تسجيل 27 حالة إصابة قادمة من خارج البلاد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 13030 حالة.



وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 283 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11811 ألف شخص حتى الآن.