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رياضة

استعدادا للأولمبياد.. منتخب مصر يدرس المشاركة في دورة الإمارات الرباعية

السبت 04/يوليه/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، المشاركة ضمن منافسات الدورة الرباعية التى تقام فى الإمارات خلال شهر أكتوبر القادم.

ويستعد منتخب أولمبي الفراعنة للمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو بعدما توج بلقب أمم أفريقيا التى أقيمت فى القاهرة نهاية العام الماضى.

وتضم الدورة الرباعية للمنتخب الأولمبي المقرر أن تقام فى شهر أكتوبر القادم ٤ منتخبات مصر والسعودية والبرازيل والأرجنتين..

وتنتظر الشركة الراعية الحصول على موافقة مسؤولى منتخب السامبا من أجل توقيع العقود ومشاركة البرازيل فى الدورة الرباعية لإعداد المنتخبات والمشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

يذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، أكد خوض أولمبي الفراعنة مباريات ودية مع كبار المنتخبات فى العالم استعدادا لأولمبياد طوكيو.
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