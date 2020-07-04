استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن ثبات أرقام إصابات فيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الماضية و الحالية ، اكد أن معدل إنتشار الفيروس وحتى حدة الإصابة لازالت كما هى، وبالتالى فكرة تحور أو تغير قدراته على نشر المرض لم تحدث فى مصر حتى تلك اللحظة.





وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ثبات أعداد الإصابات تدل على أن مصر مازالت تمتلك السيطرة عليها، وحتى بالنسبة للأرقام وأعداد المتاعفين فهو مؤشر جيد يؤكد أن المرضى يتلقون العلاج المناسب، موضحا أن أعداد المتافين فى زيادة مستمرة ويمكن الإستفادة منه فى العلاج ببلازما الخاصة بهم.





وتابع أن نسب الناس الذين يرتدون الكمامة أصبح أكبر من بدايات فيروس كورونا، مما يعنى أن هناك إستجابة من المواطنين في الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإتخاذ كل سبل الوقاية، ناصحا الجميع بأن تلتزم بكل الأساليب الإحترازية بسبب أن هناك حالات يتم تسجيلها حتى الأن.





وأكد أنه علينا الإلتزام جيدا بتلك الإجراءات لتكون مصر مثل الصين، حيث انها سجلت فقط ثلاث حالات اليوم، لافتا إلى أن إتخاذ الإجراءات وأساليب الوقاية اللازمة له مردود رائع فى تقليل إصابات كورونا ومنع إنتشاره.





وأفاد أن ثبات أعداد الوفيات والإصابات فى مصر يؤكد أنه الفيروس لم يحدث له اى تغير جوهرى، حيث أن فكرة التحور تعنى أن هناك تغيير فى معلات الإنتشار، إلى جانب شدة الإصابة ورد فعل المناعة، متابعا أنه عند حدوث تغيرات له فيجب تغيير أساليب الوقاية والعلاج فى جميع البلدان جميعها مرى أخرى.



