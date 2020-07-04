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رياضة

ميلان يصطدم بـ لاتسيو في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي

السبت 04/يوليه/2020 - 09:30 ص
ميلان ولاتسيو
ميلان ولاتسيو
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محمد السعيد
يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره لاتسيو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط في فخ التعادل أمام سبال في الجولة الماضية.

في المقابل يسعى لاتسيو الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم لخطف الثلاث نقاط من الروسونيري، ومواصلة مطاردة يوفنتوس على صدارة الكالتشيو.

ويحتل لاتسيو وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 72 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز السابع بـ 43 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي يوفنتوس مع تورينو وساسولو مع ليتشي.
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