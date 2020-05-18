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رياضة

مالديني: قصتنا مع ميلان لن تنتهي.. وأتوقع لاتسيو بطلا للكالتشيو

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:21 ص
مالديني
مالديني
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إسراء أشرف
يواجه باولو مالديني، المدير التقني لميلان، مستقبلًا غامضًا مع الفريق، لكنه زعم أن قصة عائلته مع الروسونيري طويلة جدًا ولن تنتهي. 

ومر أسطورة ميلان السابق، هو وعائلته بفترة صعبة للغاية، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكنهم تعافوا تمامًا ويتمتعون بصحة جيدة الآن. 

وقال مالديني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أصيبت عائلتي بأكملها بالعدوى، ونجلي وزوجتي، لكننا الآن بصحة جيدة، لقد مر علينا أسبوعين صعبين لكننا الآن بخير". 

وعن رأيه في عودة الدوري الإيطالي، قال مالديني: "يجب أن نحاول إنهاء البطولة، كرة القدم هي سلعة، لديها نشاط مستحث بنحو 5 مليارات يورو، ولها أهمية اجتماعية، هناك حاجة لمحاولة البدء مرة أخرى، ووضع معايير الأمان لسلامة الجميع". 

وتابع: "يجب أن نفكر أيضًا في صحة اللاعبين النفسية، والعودة بعد شهرين من التوقف أمر ليس صحيحًا". 

وعن مستقبله مع ميلان، قال الأسطورة الإيطالية: "تاريخ عائلتي في ميلان طويل جدًا لا ينتهي أبدًا". 

وسئل مالديني (إذا تم استئناف الكالتشيو من سيكون البطل؟) رد قائلًا: "بلغة الأرقام أتوقع لاتسيو". 
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