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فن

بعد إعلانه عن أغنية بياعة.. تامر عاشور يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

السبت 04/يوليه/2020 - 10:07 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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آيه عاطف
تصدر الفنان تامر عاشور، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانه عن أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "بياعة" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية الفنان تامر عاشور الجديدة، التي تحمل اسم «بياعة»، والتي يتعاون فيها مع «عاشور» بالكلمات واللحن.

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وعلق تركي آل الشيخ، على الأغنية، عبر صفحته الرسمية، قائلًا: «عمل من كلماتي يجمعني بأخي تامر عاشور لحنًا وغناءً وخالد عز توزيعًا». 

ونشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة ترويجية لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا.
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