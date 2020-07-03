بعد إعلانه عن الألبوم الجديد.. رامي جمال بصحبة تامر عاشور.. شاهد

ظهرت الفنان رامى جمال فى الصورة بصحبة الفنان تامر عاشور وذلك بعد أن أعلن عن الالبوم الجديد.

يشار الى ان الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.







