AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إعلانه عن الألبوم الجديد.. رامي جمال بصحبة تامر عاشور.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان رامى جمال , صورة عبر خاصية "الستوري" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور"انستجرام". 

ظهرت الفنان رامى جمال فى الصورة بصحبة الفنان تامر عاشور وذلك بعد أن أعلن عن الالبوم الجديد. 

اقرا ايضا :

يشار الى ان الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يغني مع تامر حسني داخل الاستوديو

رامي جمال: من يظن انه قادر على العبث بأمن مصر وأشقائها سيعرف قدره

رامي جمال يقترب من 29 مليون مشاهدة لـ«سقف».. فيديو

رامي جمال يحصد 29.5 مليون مشاهدة بـ«سقف».. فيديو

من بكرة كمامتك ودعوات مامتك .. رامي جمال يمازح جمهوره عبر إنستجرام

رامي جمال يحصد 30.5 مليون مشاهدة بـ سقَّف.. فيديو

ترشيحاتنا

لأول مرة.. المياه العذبة تروي 522 ألف فدان بوسط وشمال سيناء

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

بدون أدوية.. فواكه طبيعية تعالج الإمساك فى دقائق

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

مسئول بالجيش الليبى يكشف أسباب تراجع القوات عن دخول طرابلس

أب يربط لابنته حذاءها بعد خروجها من الامتحان: فوجئت باحتفاء مواقع التواصل بتصرفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا