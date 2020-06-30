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فن

مدورش على حد كامل | رامى جمال يوجه رسالة لمتابعيه بـ تويتر ..شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان رامى جمال تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.


وعلق قائلًا:"في علاقتك باللي حواليك متدورش علي حد كامل لان مفيش حد مفيهوش عيوب والا هتعيش وحيد ..دور علي عيوب ينفع تعيش معاها واتمنالك واتمني لنفسي علاقات سويه لو مفادتش متضرش".



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يشار الى ان الفنان رامي جمال، أطلق أغنية جديدة منذ فترة بعنوان "سقف" وحققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 30 مليونًا و583 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 


من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 

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