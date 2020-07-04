لمنع خروجهم من المنزل.. وزير الصحة البريطاني يعلن عن إتاحة خاصية جديدة لمرضى كورونا

كورونا المستجد تتيح لهم





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فان وزير الصحة أعلن عن خاصية جديدة متاحة لمرضى كورونا تمنحهم الاستشارة الطبية وهم في المنزل بدلا من الخروج و نقل العدوى .





وقال الوزير إن الخدمة ستتيح للمريض التحدث مع الطبيب من خلال الواتساب لشرح الحالة الصحية له وإرسال صور توضح حالته، ومن خلاله ينصح الطبيب بأدوية للعلاج إذا كانت الحالة يمكن معالجتها في المنزل.





كما أشار الوزير إلى انه سيتم وضع أرقام الاطباء الذين سيتواصلون مع المرضى لبدء استخدام تلك الخدمة ، لتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية.

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن إتاحة خاصية جديدة لمرضي فيروسإمكانية التواصل مع الاطباء من خلال تطبيق واتساب بدلا من الذهاب إلى المستشفى .