تعرف على جهود منظومة الشكاوى الحكومية لإنقاذ المواطنين من كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو 2020.









واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يعانى نجله عمره 40 يوما من صعوبة بالتنفس من الدرجة الرابعة نتيجة ولادته دون اكتمال الرئة ويحتاج إلى رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي، نتيجة انخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين، وهو متواجد بطوارئ أحد المستشفيات غير المتوفر بها سرير رعاية أطفال.









وتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحى، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال المجهزة بجهاز تنفس صناعي بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية لاستقرار حالة الطفل.









كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يُعانى عمه، عمره 42 عامًا، من اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد والتهاب رئوي حاد وانخفاض بمستوى الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى إصابته بقرحة بالمعدة أدت إلى قيء دموي مستمر ويحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء منظار طوارئ للمعدة والمريء لوقف النزيف، وهو متواجد بطوارئ أحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها التخصص، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص.









وتم التنسيق مع الدكتورة ضياء دميان، مدير قطاع الطب الوقائي بمحافظة القاهرة، والدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بعد عمل الفحوصات والتحاليل التي أكدت نتائجها إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، فتم عمل المنظار لوقف النزيف وتقديم البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى فيروس كورونا لاستقرار الحالة الصحية.









واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية تُعانى والدته، عمرها 65 عامًا، من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتائج المسحة والفحوصات والتحاليل الطبية، وهى متواجدة بأحد المستشفيات الحكومية للعزل بقسم داخلي وغير متوفر مكان بالرعاية المركزة بالمستشفى المتواجدة به المريضة، وتحتاج نقلها إلى رعاية مركزة عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي نظرًا لانخفاض مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين.









وتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي، من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، والدكتور نصيف حفناوى، مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد العسكرى، مدير غرفة العمليات الطبية بالمحافظة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بالرعاية المركزة المجهزة بتنفس صناعي بمستشفى بركة السبع المركزي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لاستقرار الحالة الصحية.









وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه، عمره 65 عامًا، من إيجابية إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد من خلال المسحة الطبية ويحتاج نقله إلى أي مستشفى حكومي للعزل، فتم التنسيق مع الدكتور ناجى شكري، من فريق غرفة 105، والدكتور محيى الدين السيد، من فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، والدكتور رامي عادل، مدير مستشفى العجوزة، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بمستشفى العجوزة وتقديم الخدمة الطبية ووضعه تحت بروتوكول العلاج المناسب لاستقرار حالته الصحية.









وكذا تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تُعانى والدته، عمرها 58 عامًا، من أعراض اشتباه إصابتها بمرض فيروس كورونا وهى متواجدة بالمنزل ويحتاج نقلها إلى مستشفى للكشف الطبي وعمل الفحوصات والتحاليل والمسحة الطبية.









وتم التنسيق مع الدكتور خالد زكى، مدير طوارئ مستشفى أم المصريين، من خلال الدكتور محمد الصدفى، مدير غرفة العمليات الطبية بمحافظة الجيزة، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها بالمستشفى وعمل المسحة الطبية التي أكدت إيجابية الإصابة بالفيروس، كما تم تقديم الخدمات الطبية وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار الحالة الصحية.









واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله عمره 3 سنوات من كسور بالفك والكتف والساق وكسور متعددة بباقي أجزاء الجسم، وتدهور بدرجة الوعى وخلل في العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة سقوطه من علو، ومتواجد بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادر على تدبير النفقات ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص.









وتم التنسيق مع الدكتور ياسر فوزى، مدير مستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بالرعاية المركزة وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالة الطفل.









وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة يُعانى نجل شقيقه عمره 31 عامًا من كسر بأصابع اليد وقطع بالأوتار إثر تعرضه لحادث سير، ومتواجد بإحدى طوارئ مستشفى خاص وغير قادر على دفع النفقات ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص.









وتم التنسيق مع الدكتور أيمن خلاف، مدير مستشفى الهلال الأحمر، وعُرض المريض على لجنة استشاريين وتم استخراج قرار علاجي على نفقة الدولة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.









ورصدت المنظومة استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله عمره يومان من عيوب خلقية (ولادة الطفل بدون فتحة شرج) ويحتاج إلى إجراء تدخل جراحي عاجل ومتواجد بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادر على تدبير النفقات، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص، فتم التنسيق مع الدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بمستشفى أطفال جامعة عين شمس وإجراء التدخل الجراحي وتسكينه بالحضانة، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية لاستقرار حالته.







