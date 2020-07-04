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محافظات

كلنا في سفينة واحدة توفر 16 أسطوانة أكسجين لمستشفى إخميم بسوهاج

السبت 04/يوليه/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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خالد رياض
تمكن أعضاء مبادرة "كلنا فى سفينة واحدة" في توفير 16 أسطوانة، لخدمة المصابين بفيروس كورونا من أبناء مدينة أخميم بسوهاج، والذين يخضعون للرعاية الطبية لمستشفى إخميم المركزي.

وتمكن أعضاء المبادرة من توفير كميات من المستلزمات الطبية والغذائية للمصابين بكورونا داخل مستشفى إخميم المركزي، إضافة إلى توفير أسطوانات الأكسجين.

وقال أعضاء المبادرة إنهم يهدفون إلى مساعدة الأسر ومصابى فيروس كورونا خاصة بعد ارتفاع نسبة الإصابة بمركز أخميم مقارنة بباقي مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن المبادرة أطلقها عدد من أهالي الخير بمدينة إخميم، تمكنت من توزيع أكثر من 2600 كمامة، أكثر من 40 زجاجة كحول ١٠٠مللي لأسر مصابى كورونا، توفير علاج إلى ثلاثة أسر بعدد 8 أفراد، توزيع ٩ أسطوانات أكسجين أشخاص يعانون من ضيق في التنفس، كما تم توفير جهاز قياس نسبة الأكسجين.

وأكد أعضاء المبادرة على الاستمرار لمساندة الأسر المتضررة من فيروس كورونا بعد ارتفاع نسبة الإصابة بإخميم.

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