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محافظات

بينهم مسنة عمرها 90 عاما.. شفاء 6 حالات من كورونا بمستشفى سوهاج التعليمي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خالد رياض
قال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفي سوهاج التعليمي، ان المستشفى شهدت شفاء 6 حالات مصابين بكورونا بينهم سيدة تبلغ من العمر 90 عاما.

وأضاف شيخون، ان المستشفى ارتفعت بها حالات الشفاء منذ تخصيصها للعزل ليرتفع الي 50 حالة.


وأكد شيخون ان المرضي يلقون رعاية طبية متميزة، وان جميع الأطباء والتمريض لم يدخروا جهدا في رعاية مرضي كورونا بالمستشفي، وتوفير كافة ما يلزم من ادوية لهم، واستقبالهم استقبال جيد لرفع معنوياتهم.


وأضاف ان المستشفى تتبع وسائل الحماية والسلامة اللازمة لجميع العاملين بداخلهم سواء أطباء او اداريين او عاملين ويتم صرف وسائل الحماية اللازمة لهم لمنع انتقل العدوي لهم.


وأكد شيخون، علي اتباع الإجراءات الوقائية داخل الغرف وزيادة المطهرات وأدوات النظافة الشخصية ووسائل الحماية والتأكد من تثبيت شفاطات الهواء بالغرف وعملها بأعلى كفاءة.


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