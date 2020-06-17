جوانتيات وكمامات مجانا وبوابات تعقيم اثناء امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وحضر الاجتماع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين، ممثل مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم،
اكد المحافظ خلال الاجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافي حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الامتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع في حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الانشغالات في محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب.
ووجه " الفقي " بضرورة تضافر جهود جميع أجهزة المحافظة، على ان تتولى مديرية الصحة بالتعاون مع فرع سوهاج للتامين الصحي، وهيئة الإسعاف توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة سير إمتحان وتجهيز سيارات اسعاف للجان، وتوقيع الكشف الطبي واستخراج التقارير الطبية اللازمة للطلاب، والتنبيه على المستشفيات بالإستعداد لإستقبال أي حالات طارئة، ويقوم قطاع الكهرباء بسوهاج بتامين إنتظام التيار الكهربائي بمقرات اللجان الامتحانية، والاستراحات، ومركز توزيع الأسئلة والعمل على توفير مثبت تيار لضمان كفاءة عمل بوابات التعقيم أمام اللجان.
كما تتولى مديرية التموين بسوهاج تدبير حصة من الخبز البلدي المدعم للاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وتدبير احتياجات الاستراحات من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير الكميات المناسبة من السولار والبنزين للسيارات المشاركة في أعمال الامتحانات.
ومن جانبه اشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 26 ألف و39 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 83 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 لجنة احتياطية، مؤكدا على جاهزية اللجان لبدء الامتحانات يوم الأحد القادم 21 يونيو، لافتا إلى هناك غرفة عمليات منعقدة من أول يوم لبدء الامتحانات لتلقي أي شكاوى، ومتابعة خط سير الامتحانات.
وقال انه سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الامتحانات، وكذلك التطهير بصفة دورية لاستراحات المراقبين وعددهم 22 استراحة، لافتا إلى توفير 95 بوابة تطهير، بالإضافة إلى وجود اجهز لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة. كما سيتم توزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب خلال دخولهم اللجان.
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