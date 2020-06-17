جوانتيات وكمامات مجانا وبوابات تعقيم اثناء امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، بمكتبه اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور ووكلاء وزارات الصحة، والتموين، والكهرباء، وشركة المياه، والاتصالات، ومديري الإدارات التعليمية، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء.

وحضر الاجتماع أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين، ممثل مديرية أمن سوهاج، والمقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم،

اكد المحافظ خلال الاجتماع على ضبط العمل على مراحل لتلافي حدوث أية معوقات وسرعة انهائها حال وقوعها، موجها بأهمية وجود إجراءات استباقية خلال عملية نقل أوراق الامتحانات لمنع حدوث أية مشكلات خلال عملية النقل إلى الإدارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتدخل السريع في حالة وجود اية معوقات لحلها، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الانشغالات في محيط المدارس وتوفير مناخ ملائم للطلاب.





ووجه " الفقي " بضرورة تضافر جهود جميع أجهزة المحافظة، على ان تتولى مديرية الصحة بالتعاون مع فرع سوهاج للتامين الصحي، وهيئة الإسعاف توفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة سير إمتحان وتجهيز سيارات اسعاف للجان، وتوقيع الكشف الطبي واستخراج التقارير الطبية اللازمة للطلاب، والتنبيه على المستشفيات بالإستعداد لإستقبال أي حالات طارئة، ويقوم قطاع الكهرباء بسوهاج بتامين إنتظام التيار الكهربائي بمقرات اللجان الامتحانية، والاستراحات، ومركز توزيع الأسئلة والعمل على توفير مثبت تيار لضمان كفاءة عمل بوابات التعقيم أمام اللجان.





كما تتولى مديرية التموين بسوهاج تدبير حصة من الخبز البلدي المدعم للاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، وتدبير احتياجات الاستراحات من أسطوانات البوتاجاز، وتوفير الكميات المناسبة من السولار والبنزين للسيارات المشاركة في أعمال الامتحانات.





ومن جانبه اشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات 26 ألف و39 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 83 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى وجود 12 لجنة احتياطية، مؤكدا على جاهزية اللجان لبدء الامتحانات يوم الأحد القادم 21 يونيو، لافتا إلى هناك غرفة عمليات منعقدة من أول يوم لبدء الامتحانات لتلقي أي شكاوى، ومتابعة خط سير الامتحانات.





وقال انه سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الامتحانات، وكذلك التطهير بصفة دورية لاستراحات المراقبين وعددهم 22 استراحة، لافتا إلى توفير 95 بوابة تطهير، بالإضافة إلى وجود اجهز لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة. كما سيتم توزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب خلال دخولهم اللجان.

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