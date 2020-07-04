أزمة سد النهضة.. الإخوانية توكل كرمان تصف رئيس وزراء إثيوبيا بالمناضل

نشرت الإخوانية توكل كرمان صورة لها مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد واصفة إياه بـ"المناضل"، ما أثار جدلا بسبب توقيت نشر الصورة والتعليق المرافق.





وقالت كرمان في تغريدة على تويتر "أثق وأراهن أن المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حل عادل لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل".





وانتقد مغردون تعليق توكل كرمان على أزمة سد النهضة بوصف رئيس وزراء إثيوبيا بالمناضل، مشيرين إلى وجود مؤامرة حول ما اعتبروه دعما للموقف الإثيوبي.





فيما شن نشطاء هجوما على توكل كرمان وأن مواقفها عار على عروبتها، وتقول سحر على تويتر "توكل كرمان اليمنية سابقًا التركية حاليًا.. استرزقت من قضية اليمن .. ثم المقاطعة الخليجية .. ثم قضية خاشقجي .. واليوم تتحدث عن سد اثيوبيا.. هذا اسمه مناضل مأجور شعاره ادفع ننبح".





بينما قال منصور الجابري "تدعي الإسلام وحزبها يدّعي الإسلام وهم يتمنون تدمير مصر العظيمة وهلاك شعبها ويناصرون النصارى . أنكشفت عورتهم .أخزاهم الله .ويمكرون ويمكر الله .والله خير الماكرين".





كانت وزارة الري المصرية أعلنت، الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.





في وقت سابق، أثار تعيين توكل كرمان المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي في مجلس حكماء "فيسبوك" حالة من الصدمة عربيا ودوليا.



