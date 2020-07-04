AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 77 مليون جنيه.. استكمال رصف طريق أبو الأخضر- العلاقمة بالشرقية

السبت 04/يوليه/2020 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال،استكمال رصف طريق أبو الأخضر/ العلاقمة / المنسترلي ( القطاعين الأول والثاني) بنطاق مركزي الزقازيق وههيا بطول 14 كيلو متر وبتكلفة 77 مليون و 300 ألف جنيه .


ونوه محافظ الشرقية،إلى أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و 554 ألف جنيه للوصول إلي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.


أقرأ ايضا:

بتكلفة 147 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق «فاقوس/ الحسينية/ سعود»


وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكدًا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة العاملين.


ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.      


و‏من جانبه أكد المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن نسبة تنفيذ إستكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المنسترلي ( القطاع الأول)  بطول 7 كم وبتكلفه 35 مليون و 900 ألف جنيه وصلت إلي 90%.


فيما وصلت نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمه / المنسترلي ( القطاع الثاني)  بطول 7 كم وبتكلفه 41 مليون و 400 ألف جنية وصلت إلي 75% وجاري الإنتهاء من باقي ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي مشيرًا إلي أن تلك الأعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين واصحاب السيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليار و729 ألف جنيه.. تنفيذ 29 مشروعا بقطاع الطرق بالشرقية

4 ملايين جنيه للانتهاء من رصف طريق جسر ترعة سندرينا بالمحمودية بطول 2.5 كم

باستثمارات ٢٩ مليون جنيه.. استكمال رصف طرق قرى أبو حمص والرحمانية بالبحيرة.. صور

بتكلفة 20 مليون جنيه..محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الطريق الدائري بمنيا القمح

بتكلفة 147 مليون جنيه.. رصف وازدواج طريق «فاقوس/ الحسينية/ سعود»

ترشيحاتنا

مظاهرات إثيوبيا.. آبي أحمد يتهم المعارضة بحمل السلاح

الزمالك مستنيك.. عمرو وردة في أحدث ظهور على إنستجرام..شاهد

تقارير.. الزمالك يعرض 24 مليون جنيه على خالد بوطيب لتفادي عقوبة الفيفا

اغتصب الأخلاق العربية.. سوزان نجم الدين تعلق بقوة على اغتصاب الطفل السورى

رئيس النواب: واهم من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا

الرجل النادر.. عامل بمحل فول يعيد 45 ألف جنيه لصاحبها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام