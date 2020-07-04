بتكلفة 77 مليون جنيه.. استكمال رصف طريق أبو الأخضر- العلاقمة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أعمال،استكمال رصف طريق أبو الأخضر/ العلاقمة / المنسترلي ( القطاعين الأول والثاني) بنطاق مركزي الزقازيق وههيا بطول 14 كيلو متر وبتكلفة 77 مليون و 300 ألف جنيه .





ونوه محافظ الشرقية،إلى أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و 554 ألف جنيه للوصول إلي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.





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وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد مؤكدًا علي ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة العاملين.





ووجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





و‏من جانبه أكد المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن نسبة تنفيذ إستكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المنسترلي ( القطاع الأول) بطول 7 كم وبتكلفه 35 مليون و 900 ألف جنيه وصلت إلي 90%.





فيما وصلت نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمه / المنسترلي ( القطاع الثاني) بطول 7 كم وبتكلفه 41 مليون و 400 ألف جنية وصلت إلي 75% وجاري الإنتهاء من باقي ‏الأعمال ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي مشيرًا إلي أن تلك الأعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين واصحاب السيارات.