تلبية لرغبات المواطنين.. محافظ الغربية يعلن استكمال الشكل الجمالي للكورنيش.. صور

أعلن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، اليوم، عن عمل مقايسه تقديرية لتطوير البر الثاني من ترعة القاصد بدء من كوبري المرشحة حتى كوبري الغفران لاستكمال الشكل الجمالي للكورنيش .

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كما أمر بإصدار أمر التشغيل اليوم للشركه المسند إليها تطوير باقي المساحة من كورنيش المرشحة .

جاء ذلك خلال جولته بحي ثان طنطا ، والتي رافقه فيها ، والدكتور محمود عيسي رئيس حى ثان طنطا.

تفقد محافظ الغربية ونائبه خلال الجولة تطوير المرحلة الثانية لكورنيش المرشحة، وتفقد كافة الشوارع الموضوعة في خطه الرصف وتطوير العشوائيات .

كما تفقدا الجزء المطور من كورنيش الاستاد، وخلال الجولة تم سحب 3 رخص قيادة لسيارات للسير عكس الاتجاه.

وأشار نائب محافظ الغربية بأهمية التأكد من اكتمال نصاب صيانه كافة أجهزة الصيانه ومعدات النظافة للبدء فى مراحل التأكد من أليات صيانه المعدات والانتهاء من حصر المكهن منها للصيانه من خلال توكيلات معتمدة .

كمااسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات والمظلات المخالفة المقامة بدون ترخيص بشارع نعمان الاعصر، بحضور الرقابه والمتابعة الميدانية بمجلس المدينة، واشغالات حي اول ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنبيه على الباعة بالالتزام، وعدم مخالفة القانون .