أستاذ بالجامعة الأمريكية: الجامعة شهدت حالتي تحرش لدكاترة ضد طالبات

أ . ب . ز" بعدد من فتيات الجامعة قبل عامين أثناء دراسته، تحمل العديد من الملابسات والغموض تجعلنا نتسائل عن سبب ظهور هذه الواقعة خلال الفترة الحالية ولماذا صمتت الفتيات والأهالي على انتهاكات هذا الشاب طيلة هذه الفترة.





وأدان حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، التحرش بكافة أنواعه وأشكاله، مؤكدا أنها جريمة تتنافى مع الأخلاق وقيم المجتمع، كما يعاقب عليها الشرع والقانون، لذلك لابد من محاكمة كل من تسبب في هذه الجريمة والأهم من ذلك هو عدم السكوت عن هذا الفعل.





وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية سبق وشهدت حالتين تحرش لفظي لعضوي هيئة تدريس تحرشا بفتيات، وبمجرد الإبلاغ عن الواقعة تم اتخاذ إجراء فوري بفصل عضوي هيئة التدريس من الجامعة، كما قامت أحد الفتيات بانتحال صفة دكتورة بالجامعة والتشهير بها عبر إنشاء حساب مزيف باسمها على الفيسبوك لكن بمجرد معرفة الواقعة تم فصل الطالبة.





وشدد النائب على أن الجامعة الأمريكية وغيرها من المؤسسات لا تتاون في مثل هذه الوقائع التي تمس سمعة المكان وتضر باسمه، متسائلا: "لماذا صمتت الفتيات على جرائم هذا الشاب في حقهن خاصة في ظل الأعداد الكثير التي تحرش بهن الشاب وفقا لروايات السوشيال ميديا، كما يوجد تسريبات ودلائل على جرائمه.. لماذا لم تتقدم الفتيات بهذه الدلائل للجامعة أو الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الطالب".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القصص والجرائم التي ارتكبها الشاب "أ . ب . ز" طالب الجامعة الأمريكية، الذي أصبح التريند الأول في السوشيال ميديا بعد ارتكابه العديد من الأعمال المخلة بالآداب مع عدد كثير من الفتيات وصلوا إلى أكثر من 50 فتاة، فضلا عن اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.

هذا وتوالت اتهامات عدد من الفتيات يدرسن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضد هذا الطالب بعد التحرش بهن، مشددات على أن هذا الشاب دائم التحرش بفتيات الجامعة، كما أطلقت مجموعة من الفتيات حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ضد هذا الشاب، للكشف عن تصرفاته ضدهن وسلوكه ضد فتيات أخريات، مطالبين بالقبض عليه وإخضاعه للمسائلة القانونية.

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية، إن واقعة تحرش طالب الجامعة الأمريكية "