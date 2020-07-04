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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يطالب فرنسا بالاعتذار عن واقعة السفن الحربية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:29 م
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي يطالب فرنسا بالاعتذار عن واقعة السفن
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قسم الخارجي
التقى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أثناء تواجده في ليبيا عددا من الجنود الأتراك الذين أرسلهم لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، وذلك أثناء تفقده للسفينة الحربية "TCG Giresun" التي ترسو قبالة سواحل ليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الحكومية عن خلوصي آكار قوله حول الاتهامات بالتحرش بسفينة فرنسية "إنها مكيدة يراد منها تحقيق غايات سياسية لا عسكرية، وعلى فرنسا الاعتذار من تركيا".

وأضاف وزير الدفاع التركي موجها حديثه للجنود: "نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف". 

وانسحبت فرنسا من مهمة لحلف شمال الأطلسي في ليبيا بعد خلاف كبير مع تركيا، حيث تتهم أنقرة بانتهاك حظر السلاح المفروض.

واتهمت فرنسا سفنا تركية باستهداف سفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط، وهو ما تنفيه أنقرة وتطالب باعتذار.
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