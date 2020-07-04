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اقتصاد

لتوفير 250 وحدة سكنية.. وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومحافظ دمياط يتفقدون مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين برأس البر

السبت 04/يوليه/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، مع توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.

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وتجول وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، وأشادوا بمستوى تنفيذ الوحدات، وبموقعها المتميز.
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