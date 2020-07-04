بعد اعتراف للا فضة.. 10 نجمات تعرضن للتحرش الجنسي

حالة من الجدل الواسع بعد أن روت تفاصيل تجربتها مع المتحرش أحمد بسام زكى وهو الأمر الذى أعاد للأذهان تفاصيل أزمات النجمات مع المتحرشين واعتراف بعضهم بتعرضهم للتحرش.

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ونرصد أبرز الفنانات اللاتى أعلن عن تعرضهن للتحرش سواء الجسدى أو اللفظى.





للا فضة :

نشرت للا فضة صورة من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين".





وتابعت قائلة: "أنا كنت ممكن أكوون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

بينما اختتمت حديثها: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".





دينا الشربينى :

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تعرضها للتحرش الجنسي، من أحد الشباب في منطقة العجمي، منذ سنوات طويلة، ولكنها أمسكت بهذا المتحرش، وقامت بضربه وسط المارة فى الشارع.





هالة صدقى :

أما الفنانة هالة صدقى فتعرضت للتحرش الجنسى فى عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل ولكنها أمسكت بالمتحرش وصفعته ولم تجد مانعا من الحديث عن هذه الواقعة فى عدد من اللقاءات التلفزيونية.

إنجى المقدم : الفنانة إنجي المقدم أيضًا كشفت، خلال لقاء تلفزيونى مع الإعلامية لميس الحديدى، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة في مرحلة الطفولة، وقالت إنها تعرضت لهذه الواقعة أكثر من مرة، إحداها كان والدها قد تركها في السيارة وذهب لشراء بعض المستلزمات، وكانت طفلة لا تعي شيئًا عن الأمر، لكنها شعرت بعد الواقعة باشمئزاز واكتئاب دون أن تفهم السبب.

غادة عبد الرزاق : وكشفت غادة عبد الرازق، عقب عرض مسلسلها "الخانكة" عن تعرضها للتحرش من قبل أحد المارة في الشارع، وأكدت أنها ظلت حوالي ساعة غير مستوعبة ما حدث.

رانيا يوسف : وأعلنت الفنانة رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش الجنسي بأحد الأماكن المزدحمة، وشعرت بحزن شديد؛ لعدم معرفتها بالمتحرش، وأضافت أنها كانت بصحبة ابنتها عندما تعرضت لهذه الواقعة الأليمة.

شيرين عبد الوهاب : بينما روت شيرين عبد الوهاب لأول مرة قصتها مع التحرش الجنسي، أثناء لقائها مع برنامج "تخاريف"، من تقديم وفاء الكيلاني، على فضائية "إم بي سي"، فأكدت أنها تعرضت كثيرا للتحرش، وكانت ردود فعلها تتنوع ما بين الصفع أو الركل، ووجهت نصيحة لكل ضحايا التحرش الجنسي، أن يدافعن عن أنفسهن بضرب من يعتدي عليهن بكعوب أحذيتهن، لأنها تسبب ألما شديدا.

يسرا اللوزى : كما كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال استضافتها في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، أنها تعرضت للتحرش خلال توجهها لإصلاح سيارتها، في منطقة وسط البلد.