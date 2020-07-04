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لاشين إبراهيم: انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قضائي كامل.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 03:38 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
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شيرين عادل
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعد الشعب المصرى أن تعقد وتؤدى عملها بإطار قانونى وهى استقلالية سيادة القانون  الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات، أن الهيئة تلتزم بالفصل فى التظلمات التى تقدم إلينا بعدالة القاضى وحيادية وفقأ لأحكام القانون والقضاء.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قاضى كامل أن يكون  هناك قاضى لكل صندوق  فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية .

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ من المقرر أن تجرى وفقا للضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية ستجرى وفقأ لجدول زمنى محدد وواضح يشمل الفترة الزمنية لكل إجراء من إجراءات فتح باب الترشح وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين ورموزهم والطعن عليها.

يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد عقدت  اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا، لدعوة الناخبين في داخل وخارج مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات والقرارات المنظمة لها وفتح باب الترشح.
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