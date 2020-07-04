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تعليم

في اليوم الثاني لامتحانات الفرق النهائية.. الطلاب: التزمنا بالإجراءات الاحترازية والوضع بالجامعات مطمئن

السبت 04/يوليه/2020 - 03:43 م
الفرق النهائية
الفرق النهائية
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نهلة الشربيني

أدى طلاب الفرق النهائية بعدد من الجامعات امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي بدأت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة يوم الخميس الماضي الموافق 1 يوليو، في 84 كلية ومعهد من أصل 494 في أنحاء الجمهورية وموزعة على 15 جامعة من أصل 27 جامعة.


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وأعرب الطلاب عن إعجابهم بما تقدمه الجامعة من إجراءات احترازية والتزام المراقبين وأعضاء هيئة التدريس بهذه الإجراءات الأمر الذي طمئنهم.

وأشار علي حسين، طالب بكلية الاداب، إلى أن الإجراءات الاحترازية جميعها تطبق على الطلاب، مؤكدا التزام الطلاب بما تنصح به الجامعة الطلاب لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضحت سلوى عمران، أن الامتحانات سهلة على الطلاب تقديرا للظروف الراهنة، مشيرا إلى أنها تلتزم بالإجراءات الاحترازية ويساعدها في ذلك والمشرفين على الامتحانات وأعضاء هيئة التدريس.

كما أكدت ميرنا عصام، أن الامتحانات في ظل أزمة كورونا فيها توتر مضاعف الأمر الذي قد يؤدي إلى رسوب عدد من الطلاب بسبب الخوف من الامتحانات، مشيرا إلى أن الوضع في الجامعات يوضح الوعي لدى الطلاب الذين يلتزمون بكل ما تريد به الجامعة.


وقد شهدت لجان الامتحانات حضور 34623 طالبا من أصل 34928 طالبا كان يحق لهم أداء الامتحانات، ليبلغ عدد الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات 305 طالبات بنسبة أقل من 1% من إجمالي عدد الطلاب.


كما شهدت لجان الامتحانات حدوث 10 حالات غش في اليوم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين على الفور.

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