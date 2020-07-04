لمرضى السكرى.. تعرف على أبرز الأعراض والأسباب.. اهم طرق العلاج باستخدام النظم الغذائية

أعراض مبكرة لمرض السكري تعد هى الأكثر شيوعًا وتساعدك على اكتشاف المرض والابتعاد عن الخرافات السريعه عن المرض وأطعمه سريعه لتحمى نفسك.

وتعد هناك علامة أخرى شائعة لمرض السكري هي التعب المستمر كذلك الجفاف الناجم عن كثرة التبول يساهم أيضًا في الشعور بالإرهاق و يمكن أن تكون علامة مبكرة على مرض السكري وتبدأ الأمور في الظهور بشكل ضبابي أو غامض.

وتعد أبرز الخرافات عن مرضى السكري ضرورة تناول نظام غذائي خالٍ من السكر وتجنب الكربوهيدرات والأصح أن مرضى السكرى يحتاجون إلى نظام غذائي متوازن والكربوهيدرات جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.

على الجانب الآخر هناك مجموعة من الأطعمه يمكن أن تحميك من الاصابة بمرض السكرى وهى تناول الزبادي العادي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري كذلك الثوم فقد تساعد في

- علاج مرض السكرى

كشف باحثون بجامعتي جلاسكو ونيوكاسل، عن أسلوب جديد يعيد مريض السكري لحالته الطبيعية قبل الإصابة بالمرض من النوع الثاني، دون تناول أي نوع من أدوية السكر.









وأضاف "الباحثون" أن هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسى على فقدان الوزن عن طريق الحد من كمية الدهون المتراكمة والمتكونة حول البطن والمسببة في إعاقة وظيفة البنكرياس وفقا لما نشرته مجلة The Lancet .









وشملت الدراسة 298 مريضًا بالسكري تتراوح أعمارهم بين 20 و65 عامًا، واتبع النصف الأول من المرضى نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية، وفقدوا نحو 10: 15 كجم، أما النصف الثاني، وهي مجموعة ضابطة للمقارنة، تلقوا أفضل الأساليب المتاحة لـ علاج مرض السكر ، ولكن لم يتضمن ذلك برنامج فقدان الوزن.









وأشارت الدراسة إلى انخفاض معدل السكر عند أكثر من نصف المرضى، وفقد 86% منهم أكثر من 15 كجم، و57% فقدوا نحو 10 إلى 15 كجم، و34% فقدوا نحو 5 إلى 10 كجم، ما يدل على أن فقدان الوزن يُخفض الدهون داخل الكبد والبنكرياس، فيسمح لهذه الأجهزة بالعودة والقيام بوظائفها بشكل طبيعي، ولم تجد المجموعة الضابطة للمقارنة الذين لم يتبعوا نظامًا غذائيًا، أي انخفاض في معدل السكر إلا عند 4% فقط منهم.









وقال ميشيل لين، أستاذ بجامعة جلاسكو، إن دراسة جديدة أظهرت أن اتباع نظام غذائي يحتوي على 825 - 853 سعرًا حراريًا يوميًا على مدى نحو 3: 5 أشهر، ويليه إعادة إدخال الغذاء تدريجيًا في غضون 2: 8 أسابيع، سيكون له تأثير فعال وعميق للغاية.







