نشرة المرأة.. استعيدي رشاقتك.. أعراض مبكرة لمرض السكرى.. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن.. وكيف تحمى طفلك بعد عودة الحضانات

المرأة:



أرخص وصفة فعالة.. تطويل الشعر بالقرنفل



فوائد القرنفل للشعر مذهلة وهو من أكثر المواد المهملة وتغقل النساء استخدامها في أمور أخرى بخلاف الطبخ خاصة وان القرنقل متوفر في كل مطبخ، لذا يمكنك استخدامه لاستعادة صحة وقوة شعرك خلال فترة وجيزة.



أم وطفل



ونشرنا على مدار الساعات الماضية مجموعة حيل عن كيفية عودة الحضانات مرة أخرى وتهيئة الطفل نفسيا.



بعد عودة الحضانات.. كيف يمكن تهيئة الطفل للعودة مرة أخرى



وأثار قرار فتح الحضانات من أول يوليو، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي و"جروبات الماميز" الشهيرة اللاتي يتواصلن فيها لمعرفة آخر أخبار الحضانات والمدارس فيما يخص أبنائهن. إليك كيفية تهيئة طفلك للعودة مرة أخرى.



داء السكري هو مرض يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن تكون الأعراض الأولى خفية لدرجة أن بعض الناس يغفلونها.. موقع Bright Side قام بتجميع قائمة بالعلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لمرض السكري والتي ستساعدك على اكتشاف المرض في الوقت المناسب.