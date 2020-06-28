نشرة المرأة.. استعيدي رشاقتك.. أعراض مبكرة لمرض السكرى.. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن.. وكيف تحمى طفلك بعد عودة الحضانات

الصحة:
استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن
تعتبر دهون البطن من أصعب الدهون الزائدة بالجسم و التي تفسد القوام سواء للرجال أو النساء، ويعاني نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يصنفون من أصحاب الوزن الزائد ، من دهون البطن فهي لا تقتصر على البدناء فقط.
يغفلها 90% من الناس.. أعراض مبكرة لمرض السكري
داء السكري هو مرض يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكن أن تكون الأعراض الأولى خفية لدرجة أن بعض الناس يغفلونها.. موقع Bright Side قام بتجميع قائمة بالعلامات المبكرة الأكثر شيوعًا لمرض السكري والتي ستساعدك على اكتشاف المرض في الوقت المناسب.
المرأة:
أرخص وصفة فعالة.. تطويل الشعر بالقرنفل
فوائد القرنفل للشعر مذهلة وهو من أكثر المواد المهملة وتغقل النساء استخدامها في أمور أخرى بخلاف الطبخ خاصة وان القرنقل متوفر في كل مطبخ، لذا يمكنك استخدامه لاستعادة صحة وقوة شعرك خلال فترة وجيزة.
أم وطفل
مطبخك:
مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة
مشروب الصيف .. طريقة عمل القهوة المثلجة
لا يستطيع الكثيرون التخلي عن تناول القهوة بشكل يومي، لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يحتاج الجسم لتناول مشروبات طازجة باردة لإنعاشه وترطيبه في الصيف، لذا يمكنك شرب القهوة بطريقة جديدة مختلفة عن الطرق التي اعتدت عليها سواء القهوة التركية الشهيرة أو الفرنسية بالحليب.
إليك طريقة عمل القهوة المثلجة في خطوات سهلة و سريعة :