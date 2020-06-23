بدون حرمان.. رجيم سريع لحرق الدهون

حرق الدهون ليست مهمه صعية يمكنك تعزيز الأيض بريجيم سريع لن يحرمك من أنواع الأطعمة المختلفة، ولكنه متوازن وغني بالألياف.









وإليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي:













الإفطار:











بين الإفطار والغداء





ثمرة كيوى أو جوافة







الغداء اختارى من الآتي:





طبق كوسة + شريختان لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء







طبق شوربة لحم بدون دهون + طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز







برجر أو كفته مشوية + 3 ملاعق مكرونة







بين الغداء والعشاء :







كوب من مغلى بذر الكتان







العشاء:







كوب زبادى + 1 توست سن





بعد العشاء ..





بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول + 1 توست سنكوب من مغلى القرفة