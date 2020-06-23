AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون حرمان.. رجيم سريع لحرق الدهون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:02 م
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
حرق الدهون ليست مهمه صعية يمكنك تعزيز الأيض بريجيم سريع لن يحرمك من أنواع الأطعمة المختلفة، ولكنه متوازن وغني بالألياف. 

وإليك خطة الرجيم ولمدة أسبوع يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي: 



الإفطار: 

بيضة مسلوقة +3 ملاعق فول + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء

ثمرة كيوى أو جوافة

الغداء اختارى من الآتي: 

طبق كوسة  + شريختان لحم مشوى + طبق سلاطة خضراء

طبق شوربة لحم بدون دهون +  طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز

برجر أو كفته مشوية + 3 ملاعق مكرونة

بين الغداء والعشاء :

كوب من مغلى بذر الكتان

العشاء:

كوب زبادى  + 1 توست سن 

بعد العشاء ..

كوب من مغلى القرفة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال الحجر المنزلي.. أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

نوع من الحساء يحول جسمك لمكينة حرق دهون

الأعشاب الخارقة على العشاء.. أسرع رجيم لتنحيف الجسم وحرق الدهون

بـ 3 مشروبات حارقة للدهون.. أسرع رجيم لنسف الكرش

بدون حرمان أسرع رجيم لنسف الكرش والأرداف

ريجيم مذهل يحافظ على جهازك المناعي ويحرق الدهون

ترشيحاتنا

ده كلام فاضي.. هاني الناظر يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا

شركة صينية تحصل على الموافقة لبدء اختبار لقاح ضد كورونا على البشر

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة

بـ هوت شورت.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

من الرابعة فجرا ..الحكومة : مد عمل النقل الجماعي حتى منتصف الليل

وزير الشباب: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فتح الأندية وعودة النشاط الرياضى

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

رئيس الوزراء: نجاح الإجراءات الاحترازية فى امتحانات الثانوية العامة بنسبة كبيرة

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

بـ البمبي الجريء .. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

هاف ستوماك وأوف شولدر.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة