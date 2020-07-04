الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على تورينو 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق باولو ديبالا من تسديدة رائعه داخل منطقة الجزاء .

وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 29 خوان كوادرادو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.



