الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتقدم على تورينو 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) فى الجولة الـ30 ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي .
وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق باولو ديبالا من تسديدة رائعه داخل منطقة الجزاء .
وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني فى الدقيقة 29 خوان كوادرادو من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.