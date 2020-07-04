AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثنائية فاردي تُبعد صلاح عنه .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 06:47 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قاد الهداف الإنجليزي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينج باور" ضمن مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل مهاجم ليستر سيتي هدفين في المباراة جعلته يبتعد بصدارة الهدافين متفوقا على أوباميانج لاعب أرسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول.


وظهر كريستال بالاس بلا انياب خلال أحداث اللقاء، وكان التفوق واضحا لليستر ليحسم المباراة، ويتربع فاردي على صدارة الهدافين برصيد 21 هدف ليبتعد بفارق هدف عن اوباميانج.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة رقم 58 محتلا بها المركز الثالث في جدول الترتيب خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه ومانشستر سيتي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب هدفي جيمي فاردي كالاتي: 

جيمي فاردي - 21 هدفا

بيير إمريك أوباميانج - 19 هدفا

داني إنجز - 18 هدفا

محمد صلاح - 17 هدفا

سيرجيو أجويرو - 16 هدفا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حسم ليفربول اللقب.. 3 صراعات ينتظرها متابعو الدوري الانجليزي

محمد صلاح راجع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف الفرعون المصري

دمت لنا ذخرا وفخرا.. ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح على ملعب أنفيلد| شاهد

فابينيو الأول.. محمد صلاح ثان أفضل لاعب في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

محمد صلاح يتراجع للمركز الرابع.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي أوباميانج

الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يتفوق على كريستال بالاس 3-0 ويعزز موقعه ثالثا

ترشيحاتنا

التضامن: صرف 3.6 مليار من معاشات يوليو في 3 أيام

بعد تسليم نفسه.. النقض تؤيد حكم المشدد 15 عاما لـ الفنان طارق النهري

سيناريو الموسم الماضي كان محفزا لنا.. محمد صلاح يكشف سر بكائه داخل غرفة ملابس ليفربول

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

آبي أحمد يرتدى الزي العسكري ويحذر المتورطين في إشعال حرب أهلية بإثيوبيا

مجتمع عجيب.. عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة إسعاد يونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب

علامة فى العين تكشف عن نقص فيتامين B12 فى الجسم