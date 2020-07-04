ثنائية فاردي تُبعد صلاح عنه .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

قاد الهداف الإنجليزي جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كينج باور" ضمن مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل مهاجم ليستر سيتي هدفين في المباراة جعلته يبتعد بصدارة الهدافين متفوقا على أوباميانج لاعب أرسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول.
وظهر كريستال بالاس بلا انياب خلال أحداث اللقاء، وكان التفوق واضحا لليستر ليحسم المباراة، ويتربع فاردي على صدارة الهدافين برصيد 21 هدف ليبتعد بفارق هدف عن اوباميانج.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة رقم 58 محتلا بها المركز الثالث في جدول الترتيب خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه ومانشستر سيتي.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب هدفي جيمي فاردي كالاتي:
جيمي فاردي - 21 هدفا
بيير إمريك أوباميانج - 19 هدفا
داني إنجز - 18 هدفا
محمد صلاح - 17 هدفا
سيرجيو أجويرو - 16 هدفا