ثنائية فاردي تُبعد صلاح عنه .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسجل مهاجم ليستر سيتي هدفين في المباراة جعلته يبتعد بصدارة الهدافين متفوقا على أوباميانج لاعب أرسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول.

وظهر كريستال بالاس بلا انياب خلال أحداث اللقاء، وكان التفوق واضحا لليستر ليحسم المباراة، ويتربع فاردي على صدارة الهدافين برصيد 21 هدف ليبتعد بفارق هدف عن اوباميانج.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة رقم 58 محتلا بها المركز الثالث في جدول الترتيب خلف ليفربول الذي حسم اللقب لصالحه ومانشستر سيتي.