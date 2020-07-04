عميد طب بيطري الزقازيق: امتحان 290 طالب بكالوريوس عبر 4 مدرجات.. فيديو

قال الدكتور عبد العليم فؤاد عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، إن المجلس الأعلى للجامعات قرّر ان تكون الامتحانات خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإعداد جداول للامتحانات.





وأضاف عبد العليم فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حكاية بلدنا المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أن جامعة الزقازيق قامت بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب ومنع حدوث تكدسات خوفا من انتشار فيروس كورونا .





وأوضح عبد العليم فؤاد ، أن الجامعة بدأت في إعداد الامتحانات وعدد طلاب البكالوريوس يصل إلى 290 طالب وسيتم دخولهم من بوابتين .





وتابع : أن هناك خريطة موضوعة توضح ما يجب علي الطالب فعله بالاضافة الى ان هناك مسافات بين الطلاب وسيكون هناك كاشف لقياس درجة الحرارة للطلاب .





واستكمل : أن الـ 290 طالبا تم توزيعهم علي 4 مدرجات، موضحا ان الطلاب ملزمون بارتداء الكمامات الخاصة بهم وكل طالب سيكون معه أدوات التعقيم الخاصة به .