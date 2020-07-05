خلال جولتهما .. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتفقدان المشروعات التى تقام بدمياط .. مجزر ومحطات مياه وصرف وتطوير عشش الصيادين الأبرز

12 فدانا بمنطقة شطا ،تقدر تكلفته ب160 مليون جنيه، ويعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر".

ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

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أشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

وتابعت: أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًة بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

كما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الوزيران ، بزيارة ميدانية لمنطقة شمال وجنوب الصيادين وذلك مع قرب إفتتاح ذلك المشروع الذى حقق رؤية الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة و تسكين أهالى تلك الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقع مجتمعى جديد ومتكامل..









وجاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية ولفيف من قيادات وزارتى التنمية المحلية والاسكان.









قامت المحافظ ووزيرا التنمية المحلية والاسكان بتفقد المشروع الذى يعد أحد ثمار التعاون الجاد مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أحد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، عدد ١٢ عمارة بإجمالى ٢٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٧٠ م٢ للوحدة سيتم تسكينهم لأهالى تلك المنطقة ممن تم تسليمهم قيم إيجارية لحين تنفيذ ذلك المشروع الذى بلغت تكلفته ٨٥ مليون جنيه.









وأوضحت محافظ دمياط أنه و تزامنًا مع نهو ذلك المشروع، تم القضاء على آخر منطقة عشوائية بالمحافظة إذ تم تطويرها بشكل حضارى لتتحول من بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحه للسكن وليس بها أية مرافق إلى عمارات سكنية مصممة على طراز حديث ذى خدمات متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء ممشى وسور معدنى موازى للنيل بطول ٣٠٠ متر و مناطق خضراء بمساحة ٣٥٠٠م٢ تضم بجولات ومقاعد ومظلات فضلا عن تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالأسفلت بمسطح ١٢٠٠٠م٢.









وأثنى الحضور على المشروع السكنى الضخم والذى حول منطقة عشش الصيادين كما كان يطلق عليها في الماضي الى مارينا دمياط نظرا للتطور الحضارى الذى شهدته المنطقة بالكامل.



