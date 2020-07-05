خلال جولتهما .. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتفقدان المشروعات التى تقام بدمياط .. مجزر ومحطات مياه وصرف وتطوير عشش الصيادين الأبرز

- إنشاء مجزر آلى ومحجر بيطرى بمنطقة شطا بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه
- انتهاء تطوير عشش الصيادين وتحولها لمارينا دمياط
- افتتاح وتفقد مشروعات ضخمة بمياة الشرب والصرف الصحى
أجرى كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،زيارة لمحافظة دمياط ، السبت، لتفقد بعض المشروعات التنموية بالمحافظة.
وبدأ وزيرا التنمية المحلية والاسكان الزيارة، بتفقد موقع مجزر دمياط ( أحد المجازر اللوجيستية ) ضمن خطة إنشاء المجازر الجديدة والتي تمولها وزارة التنمية المحلية وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المجزر حوالي 160 مليون جنيه ، ومن المقرر أن يتم إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومعالجة ومحجر صحي بالإضافة إلي محطة معالجة صرف على مساحة ٤٨ ألف متر مربع علي الطريق الدولي الساحلي وجاري التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان .
وقام الوزيران يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتفقد مشروع انشاء مجزر آلي ومحجر بيطرى يقام بمنطقة شطا.
وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مشروع إنشاء مجزر ألى ومحجر بيطري والمقرر تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا ،تقدر تكلفته ب160 مليون جنيه، ويعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر".
ولفتت إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
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أشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.
وتابعت: أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًة بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.
كما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الوزيران ، بزيارة ميدانية لمنطقة شمال وجنوب الصيادين وذلك مع قرب إفتتاح ذلك المشروع الذى حقق رؤية الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة و تسكين أهالى تلك الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقع مجتمعى جديد ومتكامل..
وجاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية ولفيف من قيادات وزارتى التنمية المحلية والاسكان.
قامت المحافظ ووزيرا التنمية المحلية والاسكان بتفقد المشروع الذى يعد أحد ثمار التعاون الجاد مع صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أحد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، عدد ١٢ عمارة بإجمالى ٢٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٧٠ م٢ للوحدة سيتم تسكينهم لأهالى تلك المنطقة ممن تم تسليمهم قيم إيجارية لحين تنفيذ ذلك المشروع الذى بلغت تكلفته ٨٥ مليون جنيه.
وأوضحت محافظ دمياط أنه و تزامنًا مع نهو ذلك المشروع، تم القضاء على آخر منطقة عشوائية بالمحافظة إذ تم تطويرها بشكل حضارى لتتحول من بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحه للسكن وليس بها أية مرافق إلى عمارات سكنية مصممة على طراز حديث ذى خدمات متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء ممشى وسور معدنى موازى للنيل بطول ٣٠٠ متر و مناطق خضراء بمساحة ٣٥٠٠م٢ تضم بجولات ومقاعد ومظلات فضلا عن تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالأسفلت بمسطح ١٢٠٠٠م٢.
وأثنى الحضور على المشروع السكنى الضخم والذى حول منطقة عشش الصيادين كما كان يطلق عليها في الماضي الى مارينا دمياط نظرا للتطور الحضارى الذى شهدته المنطقة بالكامل.
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة ميدانية، لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر والذى يهدف إلى رفع طاقة المحطة من ٥٠ إلى ٧٥ م٣/يوم بتكلفة قدرها ٢٤٠ مليون جنيه.
استمعت المحافظ ووزيرا التنمية المحلية والاسكان إلى شرح تفصيلى من اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن مكونات المشروع المُقام على مساحة ٦٣ فدان، كما يبلغ عدد المستفيدين من المشروع ٥٠٠ ألف نسمة بمدينة رأس البر وتوسعات موبكو و السنانية فضلا عن قدرة المحطة على استيعاب الطاقة الإضافية برأس البر خلال فصل الصيف.
وخلال الزيارة أيضًا.. تم الاستماع إلى شرح مُفصل عن أهم المشروعات بقطاع مياه الشرب والتى يأتى أبرزها خزانات رأس البر ومحطة مياه البستان وتوسعات محطة مياه دمياط بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي التى جاء من بينها توسعات محطة رأس البر فضلا عن أعمال توصيل خدمات الصرف الصحي إلى ١٩ قرية بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و توصيل تلك الخدمة إلى ٩ قرى أخرى من خلال مشروع البنك الدولى ستصبح دمياط مخدومة بالكامل لتصبح من أولى المحافظات التى نجحت فى تغطية جميع القرى بها بتلك الخدمة.
وأوضحت محافظ دمياط أن المحطة تُعد من أهم المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرًا بهدف تعزيز قطاعات البنية التحتية و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمناطق مختلفة، لافتة إلى أنه تم نجاح تجارب العينات بها تمهيدا لافتتاحها قريبًا..
"ختام الزيارة بتفقد السوق الحضاري براس البر"
اختتم الوزيران زيارتهما لمحافظة دمياط بتفقد مشروع السوق الحضاري برأس البر،حيث أن السوق يقع على مساحة ٣٥٠٠م٢ ويضم عدد ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة تشتمل أيضًا على دورتى للمياه بالإضافة إلى الجزء الإدارى والأمنى وكذا إنشاء شبكة إطفاء للحريق طبقا لاشتراطات الدفاع المدني و ممشى على النيل موازى للمحال بطول ٤٠٠ م وذلك بتكلفة إجمالية ٣٠ مليون جنيه، مؤكدةً أن تلك الأعمال نُفذت بمعرفة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، لافتة إلى أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل و للمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين.
أشاد وزيرا التنمية المحلية والإسكان بما حققته المحافظة والأجهزة المختلفة من جهود للقضاء على العشوائية ووضع مدينة رأس البر فى المكانة التى تليق بها.