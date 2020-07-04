بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

كشفت بعض التقارير المغربية عن تغيب اللاعب محمد الناهيري نجم فريق الوداد المغربي خلال الفترة الحالية عقب انتهاء عقده مع الفريق يوم 30 يونيو الماضي.





وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الناهيري رفض الحضور لـ مران الفريق بسبب انتهاء عقده من أجل أن يحدد وجهته المقبلة في ظل تردد أنباء حول رغبة الاهلي والزمالك في التعاقد مع اللاعب.





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وأضافت الصحيفة، أن خوان جاريدو المدير الفني لفريق الوداد طلب تجديد تعاقد اللاعب مع الفريق حيث إنه من الركائز الاساسية للفريق.





وعلى الجانب الآخر طلب سعيد الناصيري رئيس النادي من اللاعب العودة لتدريبات الفريق وفقا لـ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " باستكمال الموسم مع فريقه في ظل ظروف تاخر انتهاء الموسم الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.





وكانت بعض التقارير الصحيفة أكدت اهتمام الاهلي والزمالك بضم اللاعب خلال الفترة الحالية.



