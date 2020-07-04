AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير المغربية عن تغيب اللاعب محمد الناهيري نجم فريق الوداد المغربي خلال الفترة الحالية عقب انتهاء عقده مع الفريق يوم 30 يونيو الماضي.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية، أن الناهيري رفض الحضور لـ مران الفريق بسبب انتهاء عقده من أجل أن يحدد وجهته المقبلة في ظل تردد أنباء حول رغبة الاهلي والزمالك في التعاقد مع اللاعب.

اقرأ أيضًا|

وأضافت الصحيفة، أن خوان جاريدو المدير الفني لفريق الوداد طلب تجديد تعاقد اللاعب مع الفريق حيث إنه من الركائز الاساسية للفريق.

وعلى الجانب الآخر طلب سعيد الناصيري رئيس النادي من اللاعب العودة لتدريبات الفريق وفقا لـ قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " باستكمال الموسم مع فريقه في ظل ظروف تاخر انتهاء الموسم الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت بعض التقارير الصحيفة أكدت اهتمام الاهلي والزمالك بضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر سبتمبر المقبل والتي ستقام من مباراة واحدة وفقاً لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: الوداد يقطع الطريق على الأهلي والزمالك ويقترب من تجديد عقد نجم الفريق

منافس الأهلي.. الوداد المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين بينهم هدف الزمالك.. تفاصيل

القبض على نجم الوداد المغربي برفقة خطيبته بسبب كورونا.. تفاصيل

جاريدو يأمر بتجديد عقد قائد الوداد قبل لقاء الأهلي

جاريدو يعد رئيس الوداد البيضاوي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

الصراع على نجم الوداد المغربي يشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

وفاة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

بعد تسليم نفسه.. النقض تؤيد حكم المشدد 15 عاما لـ الفنان طارق النهري

بعد اعتراف للا فضة.. 10 نجمات تعرضن للتحرش الجنسي

رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعت بلدك من أجل أغراضك الدنيئة

آبي أحمد يرتدى الزي العسكري ويحذر المتورطين في إشعال حرب أهلية بإثيوبيا

شيرين رضا: لا تباعد اجتماعي مع فلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

تعالج الحموضة وتحسن الهضم.. فوائد مهمة للمانجو على صحة القلب