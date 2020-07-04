نهائي كأس ألمانيا .. جنابري يعزز تقدم بايرن ميونخ بهدف ثان في شباك ليفركوزن

عزز فريق بايرن ميونخ من تقدمه بالهدف الثاني في شباك باير ليفركوزن، في مباراة نهائي كأس ألمانيا، التي يستضيفها ملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية "برلين".





وجاء الهدف الثاني من تمريرة كيميش إلى جنابري المنطلق خلف دفاعات بايرن ليفركوزن جهة اليمين منفردا بالمرمى فقام بتسديد كرة أرضية قوية سكنت أقصى يمين المرمى.





وكان هدف بايرن الأول من توقع دافيد الابا من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء بايرليفركوزن نفذها ديفيد ألابا بشكل رائع مرت من الحائط البشري ثم سكنت أقصى يسار المرمى.









وكان فريق بايرن ميونخ قد حقق لقب بطولة كأس ألمانيا الموسم الماضي بعد الفوز على لايبزيج بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في مباراة النهائي.

ودخل بايرن المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ديفيز - الابا خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان خط الهجوم: جنابرى - مولر – ليفاندوفسكى

على الجانب الآخر، يسعى فريق باير ليفركوزن لمصالحة الجماهير بعد خروجه من المربع الذهبي في بطولة الدوري وفشله في خوض منافسات البطولة القارية الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ حقق لقب بطولة الدورى للمرة الثلاثين في تاريخه متفوقا على كل أندية الدوري الألماني.



