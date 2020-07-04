الفيتورى: ما يحدث فى ليبيا احتلال تركى وأردوغان أصيب بجنون العظمة

قال رضوان الفيتورى المحلل السياسى الليبى، إن الاحتلال التركى صار فى أقبح أشكاله، وأركان الدولة العثمانية موجودة ليل نهار فى ليبيا، ومنعوا أى من ضباط السراج من دخول غرفة العمليات، مايحدث تكسير غظام، وما يحدث احتلال تركى ليبيا، والمعركة الحالية ليبيا أو أردوغان.





وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، ليست فقط القوات المسلحة الليبية هى التى أعلنت الحرب على تركيا، ولكن أيضا الشعب الليبى أعلن الجهاد المقدس ضد تركيا، والعدو يطمع فى ثرواتنا لعشرات ومئات السنين، والان انتفاضة كبرى، وسوف نرى كل القبائل العربية الموجودة فى ليبيا على الجبهة.





وأضاف، أردوغان المعتوه لن يتوقف، وأصيب بجنون العظمة، ولا يملك الرجوع إلى الخلف، لأنه راهن نفسه تماما على نجاحه فى الملف الليبى، لأن الشعب التركى فى انتظاره ويقولون له "انت ورطتنا اقتصاديا وعسكريا"