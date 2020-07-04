تصعيد خطير.. الرئيس الجزائري يكشف حقيقة الخلاف مع المغرب

نفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أي مشاكل مع المغاربة ويرحب بأي مبادرة للحوار تطلقها الرباط لتجاوز التوتر.





وأكد الرئيس الجزائري في حوار مع قناة "فرانس 24" في ذكري الاحتفال بعيد الاستقلال، إنه لا وجود لمشاكل مع الشعب المغربي ولا مع الملك محمد السادس.





وقال الرئيس الجزائري انه بعد التصعيد اللفظي، نشهد تصعيدا أخطر إثر بناء المغرب قاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية.









وردا علي بناء الجزائر قاعدة عسكرية رفض الرئيس الجزائري "تبون" أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.



