AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصعيد خطير.. الرئيس الجزائري يكشف حقيقة الخلاف مع المغرب

السبت 04/يوليه/2020 - 10:17 م
الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
Advertisements
محمود نوفل
نفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون  وجود أي مشاكل  مع  المغاربة ويرحب بأي مبادرة للحوار تطلقها الرباط لتجاوز التوتر.

وأكد  الرئيس الجزائري في حوار مع قناة "فرانس 24" في ذكري الاحتفال بعيد الاستقلال، إنه لا وجود لمشاكل مع الشعب المغربي ولا مع الملك محمد السادس.

وقال الرئيس الجزائري  انه بعد التصعيد اللفظي، نشهد تصعيدا أخطر إثر بناء المغرب قاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية. 


 وردا علي بناء الجزائر قاعدة عسكرية رفض الرئيس الجزائري "تبون" أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يطمئن على صحة العاهل المغربي

الجزائر تعتزم بناء قاعدة عسكرية على حدود المغرب

علي متن طائرة عسكرية.. الجزائر تسترد رفات أبنائها من المتاحف الفرنسية

ترشيحاتنا

رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعت بلدك من أجل أغراضك الدنيئة

7 مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

حكم الأكل من الأضحية المنذورة.. تعرف على آراء الفقهاء

وفاة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق

فنان صديق لـ عبلة كامل يعلن مفاجأة عن قرار اعتزالها | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع