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حوادث

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في كفر الشيخ

السبت 04/يوليه/2020 - 11:17 م
صورة أرشيفية - طائرة
صورة أرشيفية - طائرة ورقية
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محمود زيدان
لقى طفل مقيم بإحدى قرى مركز فوة بكفر الشيخ، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق السادس بالعقار محل إقامته.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي بوصول الطفل "أحمد.س"، 7 سنوات، جثة هامدة.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، أن الطفل كان يلهو بطائرة ورقية أعلى سطح الطابق السادس بالعقار محل إقامته، فانزلقت قدمه وسقط أرضًا من أعلى السطح، ما أدى إلى وفاته.

بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وتحديد سبب الوفاة، أفاد وجود إصابات عبارة عن نزيف داخلي بالمخ والبطن والصدر واشتباه كسر بالضلوع والفقرات العنقية وكدمات، وسحجات متفرقة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد من الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وقف عضلة القلب.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2028 لسنة 2020م، إداري مركز فوه، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.  

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