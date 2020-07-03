اختل توازنه.. مصرع نجار مسلح سقط من أعلى سطح الطابق الثاني بمنزله في كفر الشيخ

لقي نجار مسلح بإحدى قرى مركز بيلا بكفر الشيخ، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الثاني بمنزله.





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وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "مدحت.م.ف" 23 سنة، نجار مسلح، ومقيم بعزبة فودة سلطان، إلى مستتشفى بيلا المركزي جثة هامدة





كشفت تحريات الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، أن المتوفى سقط أثناء إصلاح "الدش" الخاص بمنزله، من أعلى سطح الطابق الثاني؛ لاختلال توازنه.





بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد، وجود جروح قطعية بالرأس والجبهة ونزيف بالمخ، وأن سبب الوفاة سقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2793 لسنة 2020م، إداري مركز شرطة بيلا، وصرح المستشار محمد سعودي، مدير النيابة بدفن الجثة.







