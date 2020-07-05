في زمن كورونا .. حكومة أبوظبي تعلن عن إجراءات جديدة قبل دخول الإمارة

كشف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن إجرائه تحديثات جديدة علي الدخول إلى الإمارة وفق الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الإمارة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وبين المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن ذلك الإجراء جاء تماشيا مع احتياجات أفراد المجتمع.









وأضاف المكتب في بيان أن الإجراء هو السماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.









وأوضح البيان أنه في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة ، يجب اعادة اجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي.







