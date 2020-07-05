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أخبار العالم

في زمن كورونا .. حكومة أبوظبي تعلن عن إجراءات جديدة قبل دخول الإمارة

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:34 ص
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
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محمود نوفل
كشف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن إجرائه تحديثات جديدة علي الدخول إلى الإمارة وفق الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الإمارة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وبين المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن ذلك الإجراء جاء   تماشيا مع احتياجات أفراد المجتمع. 


وأضاف المكتب في بيان أن الإجراء هو  السماح للمغادرين بزيارة مراكز الفحص في الإمارة لإجراء فحص كوفيد-19 وإبراز النتيجة خلال 48 ساعة من استلامها عند العودة إلى الإمارة.


وأوضح البيان أنه في حال تجاوز مدة الفحص 48 ساعة ، يجب اعادة اجراء الفحص في أي مستشفى أو مركز من مراكز الفحص التابعة لبرنامج المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي. 


وتابع البيان أن ذلك يأتي لاستيفاء شرط إبراز نتيجة سلبية محدثة خلال 48 ساعة من الاستلام قبل الدخول للإمارة.
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