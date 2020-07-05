عمدة قرية نجريج: محمد صلاح تبرع بـ 19 مليون جنيه أخرى لبناء معهد أزهري

قال المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، إن القرية كانت فى حاجة إلى وحدة الإسعاف التى تم افتتاحها مؤخرًا، وهى مهداة بالكامل من نجم المنتخب المصرى ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، مشيرًا إلى أن التكلفة الكاملة للوحدة بلغت 250 ألف جنيه.





وأضاف "شتية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد سكان القرية التى تعد مسقط رأس محمد صلاح 20 ألف نسمة، خلاف القرى التابعة لها، وكانت فى حاجة لهذه الوحدة.









وفى سياق آخر قال "شتية"، إن محمد صلاح تبرع ببناء معهد أزهرى، بجوار وحدة الإسعاف، بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه.