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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.. ويجب عودة إنتاج النفط

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، رفض واشنطن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

وبحسب "الاتحاد" الإماراتية، قال جريفيث إن الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار المحادثات العسكرية 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة.

وطالبت جريفيث جميع الأطراف باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضة الأمم المتحدة على ليبيا.

وقالت: "يجب على الشعب الليبي في نهاية المطاف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية".

وتابعت أنه من الضروري إنهاء عملية إقفال النفط، لكونها خطوة حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك للسيادة الليبية.

ودعت إلى ضرورة  السماح لمؤسسة النفط الوطنية بالعودة إلى العمل، كي لا تتسنى لأي دولة أجنبية فرصة استخدام الإغلاق كذريعة لشن عمل عسكري من أجل "إنقاذ" الهلال النفطي.

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