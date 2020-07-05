AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد مرور 7 أشهر على وباء كورونا .. ماذا سيحدث بعد عام ؟

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:02 ص
مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)  حتى الآن أكثر من 10.5 مليون شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد الوفيات نصف مليون شخص، وذلك منذ بدء تفشيه خارج حدود الصين في شهر يناير الماضي.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، فإن شهر يونيو شهد تسجيل أعلى معدل إصابات يوميا في الولايات المتحدة، كأرقام قياسية عالمية، وقال ستيفن مورس، عالم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا، إن هذه الأشهر الستة كان الفيروس سريع الانتشار.

وتابع انه تفاجأ بأعداد الإصابات في الولايات المتحدة بهذا الشكل الذي لا يصدق، وقال عن توقعاته للفترة المقبلة أن يكون هناك طريقة للتعامل مع الوباء في كل بلد بحلول نهاية ديسمبر القادم حيث يتوقع أن يتم إنتاج اللقاح بحلول هذا الوقت.

ورجح توقعاته بأنه سيكون متاحا على الأقل 30 لقاحا لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية العام، ومن جانبه قال الدكتور أنتوني فوسي إنه متفائل، وذلك بسبب احتمالية توافر لقاح بحلول بداية عام 2021.

وأشار طبيب آخر إلى أن الجرعات الأولى من اللقاح من المتوقع أنها ستكون متاحة للافراد المعرضي للخطر والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وليس غالبية السكان حول العالم.

ويعتقد الباحثون أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير من العدد الرسمي المعلن عنه، وأنه بعد  6 أشه يسعمل المزيد من الاطباء على الاستفادة من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في علاج مرضى كورونا، وبالتالي يمكن بذلك تخفيف الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وطالب مورس بضرورة التزام البشر بنفس الاجراءات الاحترازية المتبعة حتى عام 2021، ومنها التباعد الاجتماعي، ارتداء أقنعة الوجه، نظافة اليدين، لأنه حال وجود لقاح في عام 2021 فيجب توزيعه على الأكثر تضررا فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر شركة تصنيع لقاحات تصدم العالم: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا قبل نهاية 2021

مستشار ترامب: 8 لقاحات تحت الاختبار لعلاج كورونا

نبأ سار يزفه ترامب.. توزيع لقاح فيروس كورونا نهاية العام

خبير مناعة: لقاح كورونا سيتم إنتاجه نهاية هذا العام

ترامب: نأمل بالحصول على لقاح لكورونا بحلول نهاية العام أو قبل ذلك

خلاف بين فرنسا وأمريكا حول لقاح كورونا

ترشيحاتنا

تقاضى 6 ملايين جنيه .. ماذا قدم حسام البدري منذ توليه تدريب منتخب مصر؟

نبيلة عبيد تنعى الفنانة رجاء الجداوي: عاشت بين البشر بقلب نقي وروح طيبة

بعد ساعات من نشرها .. تدمير منظومة الدفاع التركية في ليبيا وأنباء عن مقتل أتراك

ريهام حجاج تنعى الفنانة رجاء الجداوى وتدعو لها.. شاهد

محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

شريف إسلام: قفزت من البلكونة للتعاقد مع كهربا وشقيق بن شرقي صعب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ