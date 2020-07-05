وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الأحياء

شهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، انتظاما في استقبال الطلاب قبل الدخول، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا.





واستقبل القائمون على اللجان، الطلاب أثناء الدخول، وقام الطلاب وجميع الوافدين على اللجان بتعقيم الأيدي ، وقياس درجات الحرارة تحسبا لوجود أعراض كورونا.





ويؤدي طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الأحياء، اليوم، الأحد، ضمن امتحانات نهاية العام.



