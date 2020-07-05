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تعليم

وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الأحياء

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:56 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة - عدسة : أحمد بيسو
شهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، انتظاما في استقبال الطلاب قبل الدخول، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا.

واستقبل القائمون على اللجان، الطلاب أثناء الدخول، وقام الطلاب وجميع الوافدين على اللجان بتعقيم الأيدي، وقياس درجات الحرارة تحسبا لوجود أعراض كورونا.

ويؤدي طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة الأحياء، اليوم، الأحد، ضمن امتحانات نهاية العام.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبًا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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