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ليه يتأجل.. شباب الأحزاب: انتخابات مجلس الشيوخ رسالة قوية للخارج

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:20 ص
عمرو درويش، عضو تنسيقية
عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الاحزاب
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فرح علاء الخولي
قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة النيابية الثانية التي أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة، لذلك فإنها ستخضع في إجراءاتها لكل ما يخضع له مجلس النواب، معقبًا على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنت أمس، السبت، قائلا: "ده معادها الطبيعي، يبقى تتأجل ليه".


وأضاف عمرو درويش، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه تم إعلان كل الإجراءات التي سيتم اتباعها في أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لظروف فيروس كورونا.


وأوضح أن الدولة لديها إصرار كبير للحفاظ على حالة الاستقرار في الحياة النيابية، وبذلك يعكس انطباعا عاما للعالم كله باستقرار المؤسسات المصرية.


وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيساعد بشكل كبير في سرعة التشريعات سواء في الأمور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.

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