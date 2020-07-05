مجلس الوزراء يوفر دواءً لطفل يعاني من مرض نادر.. وآخر لعملية بتر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لاستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور حسام المصري أنه في إطار التعاون مع "هيئة الدواء المصرية" لتوفير الأدوية اللازمة للحالات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية المختلفة، تم رصد استغاثة علي صفحات التواصل الاجتماعي من والد الطفل "محمود" _12 عامًا_ يعاني من مرض نادر "ويلسون" وفي حاجة إلى توفير دواء كيوبربين "Cupripen 250" غير المتوفر بالصيدليات؛ وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله - مدير إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث أفاد بتوفير العلاج المطلوب وجرعات كافية لوالد الطفل بصيدلية الإسعاف؛ وذلك بالإضافة إلي توفير مثيل جديد للمستحضر “Metalcaptase 300mg ” وأنه تم الإفراج عن الشحنة وجار توزيعها علي كافة المستشفيات وفروع الشركة المصرية.





كما لفت إلى استغاثة والد طفل، عمره 40 يومًا_ يعاني من مرض متلازمة الغرب وفي حاجة الي توفير حقن سيناكتين "Synacthen" وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله - مدير ادارة نواقص الادوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث افاد بان الدواء المذكور تم ايقاف توريده لكافة الدول العربية نتيجة لبيع الشركة المنتجة للمستحضر عالميًا، وعليه تم تسجيل وإنتاج وتوفير مستحضر مثيل في التركيز والمفعول محلي الصنع وهو ادرينوكورتين “Adrenocortine”.





وكذلك استغاثة من والد الطفلة نبيهه س – 6 سنوات بحاجة لعمل قسطرة قلبية وتحتاج لدواء Oxymetholone حيث تم التواصل مع د.حسام عبدالله مدير ادارة نواقص الادوية بهيئة الدواء المصري، وتم الافادة بان الدواء متوفر بشركة المهن ومبيعاته قليلة جدا فى السوق، وانه قام بحجز علبتين للحالة وبالفعل توجه والد الطفله لفرع الشركة وقام باستلام الدواء "مجانا".





إلى جانب استغاثة علي صفحات التواصل الإجتماعي للمريضة ولاء س.- 31 سنة – القاهرة، تحتاج الي اجراء عملية بتر بساقها وتحتاج الي دواء ترتنال وعلي الفور تم التواصل مع هيئة الدواء المصريه، وافادت بان هناك مثيلا محليا للدواء "ترنتال" باسم "ترينتوكسيمال امبول" يحتوي علي نفس المادة الفعالة (بنتوكسيفيللين) وان الهيئة قامت بالتواصل مع أهل المريضة وابلغتهم بأماكن توافر الدواء المذكور أعلاه فضلا عن التواصل مع معهد ناصر وبالفعل افاد نائب مدير معهد ناصر بان الحاله تلقت العلاج وتم عمل ما يلزم.





فضلًا عن استغاثة علي صفحات التواصل الإجتماعي للمريضة "ياسمين ي." تعاني من انيميا البحر المتوسط وبحاجة الي حقن Desferal 0.5Mg بالمنزل وعلي الفور قامت هيئة الدواء بالتواصل مع والدها وتوجيهه الي صرف العلاج المذكور من صيدلية الاسعاف.



