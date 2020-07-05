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محافظات

لـ 2432 مواطنا.. صرف منحة 3 أشهر للموقوفين من تكافل وكرامة في سوهاج

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:34 م
اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن صرف منحة لمدة ثلاث شهور لـ 2432 من المواطنين الموقوفين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 400 جنيه لكل مواطن، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي، لإعانة المواطنين خلال هذه الفترة نظرا لما تمر به البلاد بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الأجتماعى على تلك المبادرة الطيبة.

وأكد محافظ سوهاج، أن الدولة حريصة على رعاية أبنائها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت الأزمات، معربا عن تقديره لكافة الجهات المعنية التي أسهمت بدورها في توصيل الدعم اللازم إلى المواطنين المستحقين، والتى تطلبت تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق.


وأوضح محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بسوهاج أنه تم إرسال رسالة إلكترونية للأسر المستهدفة من خلال قواعد البيانات، مشيرا إلى أن الأسر التى وصلت اليهم تلك الرسالة يجب عليهم التوجه لمنفذ "فوري" للصرف بالكود السري الخاص بكل رسالة.


وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أن المنحة تصرف فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو وأغسطس، لنفس العملاء دون تغيير، وبالنسبة للدفعة الأولى (يونيو) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة عشرة أيام بداية من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الصرف سوف يكون بالرقم القومي من منافذ " فوري " على مستوى الجمهورية، وليس بالكود ولا رقم الموبايل، لافتا إلى أنه يمكن للمواطنين الاستعلام من الإدارات التابعين لها كلا طبقا لنطاق سكنه عن وجود اسمه.


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