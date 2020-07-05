توصيل الصرف الصحي لـ 3 قرى بالأقصر

كشفت المهندسة فاطمة علي فهمي المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر ، اليوم الأحد، أنه يجري العمل بثلاث مشروعات للصرف الصحي بالمحافظة بقري ونجوع الترعة والبني والقباحي الشرقي التابعين لحي المطار بمدينة الأقصر.





وأشارت المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي إلى أنه كان قد بدأ العمل في المشروع يناير الماضي لإنشاء 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 14 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 65 مليون جنيه ضمن خطة توصيل مرفق الصرف الصحي لأهالي هذه القري لخدمة الآلاف من سكانها .





وأضافت المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي أنه من المتوقع انتهاء العمل بالمشروع 30 يونيو العام المقبل، مشيرة إلى أن المشروع يخدم قري يصل تعداد سكانها إلى نحو 40 ألف نسمة.





اقرأ أيضًا:



