توصيل الصرف الصحي لـ 3 قرى بالأقصر

كشفت المهندسة فاطمة علي فهمي المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر ، اليوم الأحد، أنه يجري العمل بثلاث مشروعات للصرف الصحي بالمحافظة بقري ونجوع الترعة والبني والقباحي الشرقي التابعين لحي المطار بمدينة الأقصر.
وأشارت المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي إلى أنه كان قد بدأ العمل في المشروع يناير الماضي لإنشاء 3 محطات رفع وشبكات انحدار بطول 14 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 65 مليون جنيه ضمن خطة توصيل مرفق الصرف الصحي لأهالي هذه القري لخدمة الآلاف من سكانها .
وأضافت المدير التنفيذي بجهاز مشروعات الصرف الصحي أنه من المتوقع انتهاء العمل بالمشروع 30 يونيو العام المقبل، مشيرة إلى أن المشروع يخدم قري يصل تعداد سكانها إلى نحو 40 ألف نسمة.
اقرأ أيضًا:
قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظة الأقصر، وتفقد خلالها سير الأعمال بمشروعات الكهرباء بالمحافظة.
بدأت جولة المحافظ بتفقد محور طريق المطار بمدينة الأقصر لمتابعة تنفيذ اعمال تدعيم شبكة الإنارة بالطريق وتكثيفها عبر تزويد شارع المطار بعدد 200 عمود انارة وكشافات لمبات "ليد" موفرة للطاقة بطول الطريق الذي يبلغ نحو 4 كيلو مترات.