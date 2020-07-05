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اقتصاد

لتلبية احتياجات السوق.. الإسكندرية للأدوية تنشئ خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:00 م
انتاج المطهرات
انتاج المطهرات
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علياء فوزى
كشفت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (AXPH)، التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن إنشاء مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصري، في ظل الطلب المتزايد عليها.


وقال علاء الدين دراز رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والعضو المنتدب، إن الشركة قامت بعمل دراسات سوقية متخصصة في هذا المجال للوقوف بشكل علمي وحقيقي على احتياجات السوق المصري الحالية والمستقبلية من المطهرات.


وأضاف في بيان صادر اليوم الأحد، أن الشركة وضعت خطة متكاملة لإنتاج مجموعات جديدة من المطهرات التي يحتاجها السوق المصري تحتوي على تركيبات مختلفة يتم تصنيعها وفقا لأحدث ما وصل اليه العالم من معايير الجودة المطبقة في أكبر دول العالم الرائدة في مجال صناعات الادوية والمطهرات.

وأشار إلى أن الإسكندرية للأدوية كانت وستظل تحرص دائما على الاستثمار في مجال البحث العلمي والتقني المتميز، بما ينعكس بشكل مباشر على المجتمع، مضيفا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون مع القطاع الخاص، لإنتاج عدد من المنتجات المبتكرة، وذلك تماشيا مع توجه الدولة الداعم للقطاع الخاص وتعظيم دوره في عمليات التنمية.

يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 150.56 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مايو 2020، مقابل 112.6 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 950.62 مليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 792.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.
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